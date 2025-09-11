Este viernes y sábado, La Casa de la Puna propone disfrutar del talento musical en diferentes estilos, visitar la feria que expondrá el trabajo de numerosos emprendedores de la ciudad y degustar la gastronomía tradicional de Achalay.

Mañana a partir de las 22.30 hs. habrá Viernes de Peña, con la actuación del dúo folklórico Rastro del Tiempo, que tendrá como artistas invitados a Euge Martínez y Luis Torres. El derecho de espectáculo costará $ 6.000 y se puede realizar reservas al 3834525328.

El sábado, de 16 a 20 hs se llevará a cabo la Feria de Artesanía y Diseño, con la posibilidad de apreciar y comprar objetos artesanales y de regalería, artículos para el hogar, productos regionales y gastronomía de 23 expositores. Además, los estudiantes del Instituto Rubinstein, pertenecientes a la FAPIC (Formación Artística Profesional para las Industrias Culturales) bajo la dirección del profesor Santiago Benítez, ofrecerán un espectáculo de canto, interpretando clásicas obras musicales del folklore argentino, el pop, el rock nacional y el reggae. Dicha propuesta será libre y gratuita.