Inauguran la Terminal de Ómnibus de Fiambalá y entregan más viviendas

El gobernador Raúl Jalil encabezará este viernes una intensa agenda en la ciudad de Fiambalá (departamento Tinogasta), donde junto a su equipo de trabajo participará en la entrega de viviendas, la puesta en marcha de una planta de litio y la inauguración de una nueva terminal de ómnibus.

El itinerario comenzará cerca del mediodía con la entrega de 30 viviendas sociales a familias de escasos recursos, en el marco del Plan Integral de Viviendas que impulsa la Provincia para reducir el déficit habitacional, y ya lleva entregadas más de 250 en lo que va del 2025.

Luego, el mandatario será parte de un hito histórico: la inauguración y puesta en marcha de la Planta de Producción de Carbonato de Litio de Zijin, una apuesta estratégica para sumar valor agregado y empleo para los fiambalenses y la región.

En el cierre de la jornada se dejará habilitada la Nueva Terminal de Ómnibus de Fiambalá, una infraestructura clave para el transporte a la localidad tinogasteña, sobre todo, teniendo en cuenta que es uno de los principales puntos turísticos de Catamarca. Será la tercera Terminal inaugurada durante la gestión junto con las de Santa María y Chumbicha (Capayán).