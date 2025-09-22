martes, septiembre 23, 2025
Catamarca

La Corte de Justicia rechazó el planteo de Carlos “Kiki” Olveira

En el marco del conflicto institucional en el Honorable Concejo Deliberante de Los Altos,  Carlos “Kiki” Olveira presentó una medida autosatisfactiva ante la Corte de Justicia de Catamarca, con el objetivo de recuperar una banca de la cual no forma parte.

Sin embargo, mediante la Sentencia Interlocutoria N°041, dictada el pasado 4 de septiembre, el máximo tribunal provincial resolvió rechazar el planteo, dejando en claro que Olveira no es actualmente concejal.

Asimismo, la Corte precisó que solo podrá acceder a una banca en el Concejo Deliberante a través de una nueva elección y mediante el voto popular, reafirmando así la plena vigencia del sistema democrático y el respeto a la voluntad ciudadana.

