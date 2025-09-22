Tesorieri le ganó a Policial y se afianza como líder en su zona

Ayer por la tarde en el estadio Malvinas Argentinas dos partidos dieron por finalizada la tercera fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Catamarqueña de fútbol.
En primer turno Juventud Unida de Santa Rosa vs. Parque Daza. La “Juve” fue la encargada de abrir el marcador a los 14’ minutos tras un enganche dentro del área de Gabriel Galindez, no tardó en llegar la igualdad del equipo parquense que a los 17’ Claudio Cejas Barrionuevo encontró el arco rival.
Casi al cierre de la primera mitad Matías Cativa le dio la anotación a Juventud para ir al descanso con ventaja por 2 a 1.
En complemento se mantuvo el marcador, llegando hasta el cierre del encuentro con la victoria del “Divino” que se acreditó la primera victoria en el campeonato sumando sus tres primeros puntos, encaminando su búsqueda en la tabla de posiciones de la Zona 3, Por su parte, Parque Daza se mantiene en el último puesto tras tres derrotas consecutivas.
Luego se dio inicio al encuentro esperado de la jornada entre los punteros de la Zona 1 Atlético Policial y Américo Tesorieri, en una primera mitad sin goles, pero con varios intentos de ambos equipos sin éxito.
En la segunda parte a los 20’ minutos tras un pase exitoso de Wilson Moreno, fue Luciano Bazán el encargado de abrir el marcador para el equipo alemán.
El árbitro del encuentro Jorge Romero dio el pitazo final otorgándole al Américo Tesorieri la victoria frente a un importante rival como Policial por la mínima de 1 a 0.
Con este resultado, el equipo dirigido por Marcelo “Chipaco” Vega se posiciona como único puntero invicto de la Zona 1 con 9 puntos, escoltado por el conjunto dirigido por el DT Lucas Bazán que suma su primera derrota en el campeonato.
Fuente: Chasqui Digital