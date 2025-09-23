Martes con mucho viento en el valle central

Este martes el viento constante será nuevamente protagonista, pero y a pesar de eso será una jornada marcada por la estabilidad climática. Según el SMN, durante la madrugada se registró la temperatura mínima de 14 grados. Hacia la mañana, las condiciones se mantendrán con algunas nubes y registros en torno a los 15 grados. Por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 28 grados, que será la máxima de este martes pero el viento ganará intensidad: se esperan ráfagas que podrían superar los 59 km/h, con velocidades sostenidas entre 23 y 31 km/h desde el sector norte.