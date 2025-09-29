Más cirugías y procedimientos de alta complejidad en el hospital San J. Bautista

Entre enero y agosto de 2025, el Hospital Interzonal San Juan Bautista realizó 433 cirugías generales, lo que representa 130 intervenciones más que en el mismo período de 2024.

El crecimiento se complementa con un salto en la complejidad de los procedimientos, la implementación de turnos de quirófano vespertinos y una reorganización interna del servicio que permite una atención más especializada.

Durante este año se incorporaron cirugías torácicas con videotoracoscopías y resecciones pulmonares segmentarias, a cargo del Dr. Lestussi y Leiva, las primeras nefrectomías laparoscópicas en conjunto con el Servicio de Urología, realizadas por el Dr. Martínez Canil; y nuevas prácticas percutáneas a cargo del Dr. Daniel Maciszonek.

El jefe del servicio, Dr. Ammiel Martínez Canil, subrayó que “prácticamente el 90% de los procedimientos se realizan por vía mínimamente invasiva, ya sea laparoscópica o percutánea, lo que significa para el paciente una recuperación más rápida, menor dolor postoperatorio, menor tiempo de internación y menos complicaciones. En definitiva, una cirugía más segura”.

Uno de los principales desafíos sigue siendo la lista de espera en cirugías de vesícula, una patología de alta prevalencia en Catamarca. Para afrontarlo se implementaron turnos de quirófano vespertinos casi diarios, que permitieron reducir tiempos de resolución, aunque la demanda se mantiene por el ingreso constante de nuevos pacientes en consultorio y casos agudos provenientes de la guardia.

Todos estos avances fueron posibles gracias a un proceso de ordenamiento y sectorización —con áreas de hepatobiliopancreática, paredes abdominales, coloproctológica, torácica y percutánea— que consolida el servicio y le brinda posibilidad de crecimiento sostenido: más volumen quirúrgico, mayor complejidad técnica y un enfoque centrado en la seguridad y recuperación del paciente.