Mujeres detenidas por protagonizar una gresca en evento escolar de la primavera

Ayer en el Parque Adán Quiroga, mientras se llevaba a cabo una colorida fiesta de la Primavera con alumnos de diferentes escuelas primarias de la Capital, ocurrió un lamentable hecho de violencia que quedó a la vista de todos.

Personal de la Comisaría Séptima se hizo presente en un evento que se llevaba a cabo en el Parque Adán Quiroga, inmediaciones al Circuito de la Vida, donde aprehendió a dos personas del sexo femenino de 26 y 33 años de edad, ambas de apellido Bazán, y a un joven de apellido Sánchez (23), quienes habrían agredido físicamente a una mujer de 36 años.

Ante lo sucedido y con colaboración de sus pares del Cuerpo Guardia Infantería Femenino y del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte), los presuntos autores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas a seguir, mientras que se invitó a la damnificada a denunciar el hecho.

