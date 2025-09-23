Mujeres detenidas por protagonizar una gresca en evento escolar de la primavera

Ayer en el Parque Adán Quiroga, mientras se llevaba a cabo una colorida fiesta de la Primavera con alumnos de diferentes escuelas primarias de la Capital, ocurrió un lamentable hecho de violencia que quedó a la vista de todos.

Personal de la Comisaría Séptima se hizo presente en un evento que se llevaba a cabo en el Parque Adán Quiroga, inmediaciones al Circuito de la Vida, donde aprehendió a dos personas del sexo femenino de 26 y 33 años de edad, ambas de apellido Bazán, y a un joven de apellido Sánchez (23), quienes habrían agredido físicamente a una mujer de 36 años.