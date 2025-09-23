Habilitaron nuevos tramos en la obra de La Costanera

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, y la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, encabezó la habilitación de dos nuevos tramos de la obra de puesta en valor de La Costanera del Río Del Valle. En la ocasión, los equipos de Vialidad Provincial realizaron la pavimentación en la cuarta y quinta sección, que se extienden hasta cerca del Puente de Sumalao, incluyendo los tramos comprendidos entre avenida del Camino de la Virgen hasta avenida Félix Avellaneda (Ruta provincial N° 33) y desde aquí hasta la avenida Juan Chelemín. La obra se desarrolló en una longitud de 1.600 metros en la sección 4 y 1.900 metros en la sección 5, con un ancho de calzada destinada al tránsito vehicular y zona de bicisenda. Completan el perfil las veredas de hormigón en ambos márgenes, también se ejecutaron alcantarillas y badenes, cordones cunetas, barandas cincadas para defensas, señalización horizontal y vertical, mientras que en las intersecciones como distribuidor del tránsito construyeron rotondas a fin de dar una mayor fluidez al tránsito vehicular. La puesta en valor de La Costanera tiene como objetivo integrar el Río del Valle y sus márgenes al contexto urbano de Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. El ministro Fernando Monguillot destacó que “no es lo mismo hacer rutas en Córdoba, en la pampa húmeda, Buenos Aires, que en Catamarca con las dificultades geográficas que nosotros tenemos. Eso resalta más el trabajo de Vialidad, que tuvo y tiene equipos trabajando en El Tolar, en Andalgalá, en Singuil, en el Este y Oeste de nuestra provincia”, y explicó la importancia de esta obra de infraestructura vial: “este tramo inaugurado aquí unifica la Capital con Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú y representa una manera de circular más eficiente. Pero no sólo permite una mejor circulación, sino que también se puede usar para actividades deportivas y recreativas, que engalanan y suben el perfil a nuestra ciudad”. La intendenta Zenteno manifestó que “tenemos que agradecer al equipo de trabajo por la tarea continua y valorable que realizan. Todos los vecinos somos testigos del trabajo que realizan todos los días y entiendo que Vialidad provincial es un ejemplo de compromiso y ejemplo de trabajo”.