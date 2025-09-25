Raul Barot dejo inaugurado el nuevo CDI en Los Altos

El intendente de Los Altos, Raúl Barot, encabezó junto al gobernador Raúl Jalil, la senadora nacional Lucía Corpacci, los diputados nacionales Sebastián Nóblega y Dante López Rodríguez, y el ministro Fernando Monguillot, la inauguración del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la jurisdicción. “Este espacio es una obra que marca un antes y un después para nuestra comunidad, porque representa la decisión política de poner a la niñez en el centro de nuestras prioridades. Aquí se brindará cuidado, educación y acompañamiento a los más pequeños, garantizando igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida”, expresó Barot. El flamante CDI ofrecerá contención integral para los niños y niñas de la localidad, con instalaciones modernas que permitirán fortalecer la red de cuidados y acompañar a las familias. “El futuro de Los Altos está en nuestros niños, y por eso celebramos con alegría esta inauguración que nos llena de esperanza y compromiso de seguir trabajando por cada familia de nuestra jurisdicción”, agregó el intendente.