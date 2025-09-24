miércoles, septiembre 24, 2025
River va por la remontada en Brasil ante el Palmeiras

River visitará hoy a Palmeiras de Brasil con el objetivo de dar vuelta la serie ante uno de los grandes candidatos y así meterse en las semifinales de la Copa Libertadores.

El encuentro está programado para las 21.30 en el estadio Allianz Parque, y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+. El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra.

River llega a este encuentro luego de la derrota por 2-1 en la ida, en un encuentro donde se vio muy superado al principio pero que con el pasar de los minutos pudo conseguir el descuento para seguir con vida en la serie. Gallardo mantiene varias incógnitas en lo que respecta al 11 titular, ya que en la defensa lucha por una posición Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, en el mediocampo se podría dar el ingreso de Juan Portillo en lugar de Enzo Pérez, mientras que en la delantera aún no se definió si Miguel Borja o Facundo Colidio reemplazará al desgarrado Sebastián Driussi.

