martes, septiembre 23, 2025
Deportes

Se juega la fecha de clásicos en la Liga Chacarera

La Liga Chacarera en reunión de Consejo Directivo, dió a conocer la programación “Fecha de Clásicos” del Torneo Clausura 2025. Se juega del viernes 26 al domingo 28 de septiembre.

San Martín se medirá con Obreros de San Isidro en el clásico mayor de la Liga, mientras que Independiente buscará frenar a Juventud Unida en el duelo de San Antonio. Además, Las Pirquitas jugará con La Carrera y La Tercena tendrá su cruce de barrio frente a Defensores de Esquiú.

Ateneo Mariano Moreno intentará sumar sus primeros puntos ante Coronel Daza, mientras que Los Sureños y Deportivo Sumalao protagonizarán el clásico del sur. Villa Dolores se verá las caras con Social Rojas en otro de los choques de peso, y Deportivo La Merced jugará ante Social San Antonio para seguir en lo más alto.

Una fecha que paraliza a todo el fútbol chacarero y que puede empezar a marcar tendencias en la lucha por la clasificación.

PROGRAMACIÓN

• Viernes 26/9

Estadio Primo Antonio Prevedello

15:30 hs | Coronel Daza vs Ateneo Mariano Moreno

17:30 hs | Villa Dolores vs Social Rojas

• Sábado 27/9

Estadio Primo Antonio Prevedello

15:00 hs | Independiente SA vs Juventud Unida

17:30 hs | San Martín vs Obreros de San Isidro

Cancha Defensores de Esquiú

15:30 hs | Social San Antonio vs La Merced

17:30 hs | Las Pirquitas vs La Carrera

• Domingo 28/9

Estadio Primo Antonio Prevedello

15:30 hs | Los Sureños vs Deportivo Sumalao

17:30 hs | Defensores de Esquiú vs La Tercena

