martes, septiembre 30, 2025
Deportes

Se programó la 5ta. fecha del clausura de futbol Liga Capitalina

Datamarca4
Datamarca4

La comisión directiva de la Liga Catamarqueña de Fútbol dejó oficialmente  confirmada la programación de la 5ta fecha del Anual unificado.

PROG RAMACION: PRIMER DIVISION 5Ta FECHA
DIA VIERNES 03/10 / 2025 HORARIO

CANCHA LA LIGA CATAMARQUEÑA

LA BANDA VS SALTA CENTRAL 15:00HS

SAN LORENZO VS JUVENTUD UNIDA 17:00HS

CANCHA DEL CAI CAPITAL

LIBERAL VS FIEL 14:30 HS

CAI CAPITAL VS EL AUTENTICO 16:30HS

DIA SABADO 04 /10 /2025

CANCHA DE LA LIGA CATAMARQUEÑA

INTER DEL NORTE VS VELEZ SARSFIELD 15:00HS

DEFENSORES VS PARQUE DAZA 17:00HS

TESORIERI VS CHACARITA 19:00 HS

DIA SABADO 04/10/2025

CANCHA DEL CLUB INDEPENDIENTE DE HUILLAPIMA

SAN MARTIN VS SAN ISIDRO 13:00HS

LA ESTACION VS RIVADAVIA 15:00HS

FERROCARILES VS CAI HUILLAPIMA 17:00 HS

DIA DOMINGO 05/10 /2025

LIGA CATAMARQUEÑA

ESTUDIANTES VS VILLA CUBAS 16:00 HS

VALLE CHICO VS POLICIAL 18:00 HS

LIBRE SARMIENTO

Datamarca4
Datamarca4
