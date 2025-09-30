Se programó la 5ta. fecha del clausura de futbol Liga Capitalina

La comisión directiva de la Liga Catamarqueña de Fútbol dejó oficialmente confirmada la programación de la 5ta fecha del Anual unificado.
PROG RAMACION: PRIMER DIVISION 5Ta FECHA
DIA VIERNES 03/10 / 2025 HORARIO
CANCHA LA LIGA CATAMARQUEÑA
LA BANDA VS SALTA CENTRAL 15:00HS
SAN LORENZO VS JUVENTUD UNIDA 17:00HS
CANCHA DEL CAI CAPITAL
LIBERAL VS FIEL 14:30 HS
CAI CAPITAL VS EL AUTENTICO 16:30HS
DIA SABADO 04 /10 /2025
CANCHA DE LA LIGA CATAMARQUEÑA
INTER DEL NORTE VS VELEZ SARSFIELD 15:00HS
DEFENSORES VS PARQUE DAZA 17:00HS
TESORIERI VS CHACARITA 19:00 HS
DIA SABADO 04/10/2025
CANCHA DEL CLUB INDEPENDIENTE DE HUILLAPIMA
SAN MARTIN VS SAN ISIDRO 13:00HS
LA ESTACION VS RIVADAVIA 15:00HS
FERROCARILES VS CAI HUILLAPIMA 17:00 HS
DIA DOMINGO 05/10 /2025
LIGA CATAMARQUEÑA
ESTUDIANTES VS VILLA CUBAS 16:00 HS
VALLE CHICO VS POLICIAL 18:00 HS
LIBRE SARMIENTO