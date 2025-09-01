Sigue la actividad de los catamarqueños para los Juegos Evita

Con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección Provincial de Deporte Social, continúa la Etapa Provincial para conocer los clasificados que participarán en la Instancia Nacional en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, del 29 de septiembre al 4 de octubre en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025. Además, esta madrugada viajará la delegación que representará a la provincia dentro de Adultos Mayores. El destino del viaje será Salta, donde desde este lunes 1° al viernes 5 se desarrollarán los Juegos, en los cuales Catamarca participará en Newcom, Padel, Tenis de Mesa, Orientación, Circuito de Habilidades Motrices, Ajedrez, Sapo, Tejo y Truco. Por el lado de Juveniles, ya se conocen nuevos clasificados. En Badminton, los singles serán Paula Mercado (Belén) y Zair Barrionuevo (Capital), mientras que en el Doble Mixto: Erika Vacazur y Agustín Aibar (Belén). Por el lado del Ciclismo, representarán a la provincia María Milagros Cejas (Fray Mamerto Esquiú), Mía Candelaría Silva, Tomás Breppe y Emiliano Bazán (Capital). En Natación, los catamarqueños participantes en la final nacional serán: Bianca Pauletto, Nazareno Luján y Augusto Sobré (Valle Viejo), Juana Vega, Martina Argañaraz, Pilar Rubio, Micaela Villafañe, Axel Marciante, Felipe Barragán y Simón Ferreyra (Capital). En tanto que en Handball de Playa, lograron su pasaje a “La Feliz” en el Femenino Tinogasta y en el Masculino Pomán.