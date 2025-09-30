Fuentes judiciales revelaron este martes, tras las indagatorias a Víctor Sotacuro Lázaro y su sobrina, Florencia Ibáñez, que la tercera persona que iba en el Volkswagen Fox la noche de los crímenes de Brenda, Lara y Morena es una mujer.

Los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) fueron encontrados la madrugada del 24 de septiembre en un allanamiento en Villa Vatteone, partido bonaerense de Florencio Varela, luego de haber permanecido cinco días desaparecidas. Habían sido torturadas, descuartizadas y enterradas.

Siete detenidos

Hasta el momento, los detenidos son Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, al norte del país; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida ayer por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Lara, Brenda y Morena fueron invitadas a una fiesta en el barrio porteño del Bajo Flores, pero en realidad era una trampa: las llevaron a una casa de Florencio Varela, donde fueron asesinadas.

Ahora, la Justicia busca dar con “Pequeño J”, un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas. Tiene pedido de captura internacional.

No es el único buscado. Miguel Ozorio, ladero de “Pequeño J”, también está prófugo, al igual que otras cuatro personas cuyos nombres no trascendieron.

Tras las indagatorias a Víctor Sotacuro Lázaro y su sobrina, Florencia Ibáñez, ahora se supo que la tercera persona que iba en el Volkswagen Fox la noche de los crímenes de Brenda, Lara y Morena es una mujer.

También indicaron que, en las últimas horas, se solicitaron dos allanamientos, a los fines de efectivizar la detención de la sospechosa identificada como la acompañante a bordo del vehículo.

Así, se cierra el círculo de rumores sobre si en ese VW Fox iba Matías Ozorio, uno de los prófugos del caso y ladero de “Pequeño J”, a quien, en las últimas horas, fueron a buscarlo en cuatro objetivos.

Los allanamientos se hicieron esta madrugada, alrededor de las 4, en cuatro domicilios. Los realizó la Policía Federal y algunos fueron en la Villa Zavaleta. Secuestraron elementos de interés pero no encontraron a Ozorio.