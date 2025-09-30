Sueños cumplidos: 90 viviendas y 200 escrituras entregadas a familias de Tinogasta

En un emotivo acto en el departamento Tinogasta, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el intendente Ernesto Andrada, los ministros de Gobierno, Fernando Monguillot, y de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, concretó la entrega de 90 viviendas ubicadas cerca del predio de Gendarmería.

Además, se entregaron 200 escrituras de distintos barrios del departamento y adjudicaciones definitivas en el Barrio Mutual Paso de San Francisco.

Se trata de un nuevo barrio construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), donde las unidades habitacionales cuentan con termotanque solar incluido, sumando modernidad y eficiencia energética al confort de las familias. También estuvieron presentes en la entrega el administrador del IPV, Alberto Barrionuevo; las diputadas María Argerich y Claudia Palladino; la viceintendenta Pamela López; el diputado nacional, Sebastián Nóblega, entre otras autoridades.

El ministro Fernando Monguillot resaltó el esfuerzo del Gobierno provincial por garantizar el derecho a un hogar digno para todos los catamarqueños. “Es un día especial: el sueño de tener una vivienda se concreta para muchas familias. Y como decía Fidel, cuando a un vecino le toca, más contento me pongo, porque nos acerca a nuestro propio sueño”, expresó.

El funcionario subrayó la gestión del gobernador Raúl Jalil, destacando que la obra pública en Catamarca se distribuye de manera equitativa en toda la provincia. “No importa si es un habitante de El Peñón, de Tinogasta, de Belén o del Este: el derecho a una vivienda digna vale igual para todos”, afirmó. Además, Monguillot remarcó que este año se entregaron más de 1.000 viviendas y mejoramientos habitacionales, un número histórico que refleja la planificación y el equilibrio fiscal de la gestión provincial.

Entre los beneficiarios, Olga Bordón expresó su emoción y agradecimiento al recibir su casa propia. “Hoy comienza una nueva historia en la vida de cada uno de nosotros. Todos tenemos derecho a un techo digno y a asegurar el futuro de nuestros hijos”, afirmó la vecina, visiblemente emocionada. Bordón recordó los años de espera y dificultades mientras alquilaba de un lugar a otro, y cómo siempre celebraba que otras familias pudieran cumplir el sueño de la vivienda propia. “Hoy esa espera terminó. El sueño más grande de mi vida llegó: la casita para mis hijos”, concluyó.