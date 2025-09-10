El hecho tuvo lugar en la Universidad del Valle de Utah. El presidente estadounidense confirmó en redes sociales la noticia del deceso.

El activista político conservador Charlie Kirk fue víctima de un tiroteo mientras se encontraba en un evento en la Universidad del Valle de Utah el miércoles. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó horas más tarde el fallecimiento del activista.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y mi más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!!”, publicó.

"The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his… pic.twitter.com/aM8Pz3TKml — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

Kirk, conocido por su papel como figura mediática y fundador de Turning Point USA, estaba en Orem, Utah, como parte de su gira “American Comeback Tour”. Este evento marcó su primera parada tras la reanudación de la gira.

BREAKING: Charlie Kirk reportedly shot at Utah Valley University event pic.twitter.com/BTnElmOILf — Breaking911 (@Breaking911) September 10, 2025

Un portavoz de Kirk confirmó que había recibido un disparo y, según Fox News, el activista fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde se constató su fallecimiento horas más tarde.

La Universidad del Valle de Utah emitió un comunicado alertando que “se disparó un solo tiro en el campus contra un conferenciante visitante”. La policía local inició una investigación y detuvo al sospechoso del ataque.

Veinte minutos antes del tiroteo, el equipo de Kirk había publicado en redes sociales: “La Universidad del Valle de Utah está EMOCIONADA y LISTA para la primera parada de la Gira de Regreso a Estados Unidos”. Esta publicación fue eliminada tras el incidente.

El evento, que comenzó alrededor del mediodía y estuvo abierto al público, generó controversia en el campus, ya que el periódico universitario The UVU Review reportó que había oposición a su intervención.

Videos que emergieron en redes sociales mostraron el caos posterior al tiroteo, con decenas de personas huyendo del anfiteatro del campus en medio de la confusión.

Kirk es reconocido por su activismo de derecha y su influencia en los medios, especialmente por la fundación de Turning Point USA, una organización dedicada a promover posturas políticas conservadoras en las instituciones educativas.

Su apoyo a las políticas del expresidente Donald Trump ha hecho de él una figura emblemática entre los jóvenes republicanos, aunque también ha suscitado críticas entre los demócratas.

Kirk había sido señalado por promover teorías de conspiración, incluyendo la afirmación infundada de que las elecciones de 2020 fueron robadas a Trump y la difusión de rumores sobre el origen de la pandemia del COVID-19 en un laboratorio chino.

Además de Turning Point USA, Kirk cofundó organizaciones como Turning Point Action, Turning Point Academy, Turning Point Faith y Turning Point Endowment. Su carrera política comenzó en 2012, cuando tenía 18 años y fue descubierto por el activista del Tea Party Bill Montgomery.

A lo largo de los años, Kirk se ha convertido en un rostro representativo del movimiento republicano juvenil, apoyando esfuerzos para atraer nuevas generaciones al partido.