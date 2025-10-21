ANSES deposita $300.000: requisitos para personas desempleadas

(ANSES) informó que durante octubre de 2025 distribuirá un pago de $300.000 dirigido a personas que se encuentran sin trabajo.
Esta asistencia forma parte de un respaldo económico diseñado para quienes enfrentan una situación laboral desfavorable.El importe será entregado a los beneficiarios que reúnan las condiciones establecidas, y se acreditará previo a los comicios. A diferencia de otras prestaciones, este programa no se ajusta por la Ley de Movilidad, sino que su valor se determina en base al salario mínimo vigente.
El Seguro por Desempleo constituye un apoyo financiero que otorga el Estado mediante ANSES a trabajadores que perdieron su empleo registrado.
Este derecho está disponible tanto para quienes se desempeñaban en relación de dependencia como para trabajadores de la construcción. Asimismo, el Ministerio de Capital Humano es el organismo que articula el desembolso junto a la administración previsional.
Los requisitos específicos difieren según la modalidad de trabajo:
Contrato permanente: Mínimo seis meses con aportes durante los últimos tres años.
Trabajo eventual o estacional: Doce meses con aportes en los últimos tres años y más de 90 días laborales previos al cese.
Construcción: Ocho meses de trabajo con aportes en los dos años anteriores al término de la obra.