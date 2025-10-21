Home Catamarca La obra “Paseo de Turismo” en Recreo en su última etapa
La Municipalidad de Recreo informa que las obras en el Paseo de Turismo, ubicadas en la intersección de la Travesía de la Ruta 157, están en su recta final.
Con un avance significativo, este espacio de más de 300 metros se convertirá en un punto de encuentro para turistas y habitantes de Recreo.
El Paseo ofrecerá una variedad de opciones gastronómicas regionales, artesanías, kioscos y bares, creando un espacio dinámico y atractivo para todos.
El Municipio de Recreo a través de la gestión del Intendente Luis Polti sigue trabajando para mejorar la infraestructura turística y la calidad de vida de los recreínos.