Arrancó el Clausura en la Maxi de la Liga Interprofesional

La Liga Interprofesional de Fútbol ( ADPUC) puso primera con el inicio del último torneo del año, que nuclea a los profesionales y afines del valle central.
En diferentes escenarios y con grandes partidos arrancó el clausura con la participación de 10 equipos que buscarán coronar el cierre de la temporada.
En primera medida el flamante campeón del Anual, Profes Secundarios igualó con el elenco de Arqui-Adefca 2 a 2 en un verdadero partidazo en la cancha del Casino. Los goles para los docentes llagaron por medio de Cristian Ávila y Leonardo Roldán y para los fusionados anotaron Luis Vega y Gerardo Vildoza.
En el predio de Mascareño en la Carrera, Médicos( Martín Medina) y Adefca Fusión ( Barrionuevo A.) repartieron puntos al empatar 1 a 1. En el segundo turno, Odontólogos FC arrancó con el pie derecho y goleó a su par de Same Fusión por 3 a 0, donde los goles fueron anotados por Martin Gil y Miguel Heredia en dos ocasiones.
Así también, Abogados recuperó la sonrisa tras perder la final del Anual y batió por 2 a 1 al equipo de Contadores. Los goles para los “bogas” fueron anotados a través de Portero Maximiliano y Emanuel Olmos, para los “numéricos” anotó Osvaldo Cabrera.
SE JUGÓ LA 3ERA EN SENIOR
En lo que respecta a la categoría Senior de la ADCPUC, ayer miércoles se completó la tercera fecha.
El elenco de Same Fusión derrotó de manera contundente a Técnico en Construcción por 6 a 1 y quedó en lo mas alto de las tablas de posiciones .
A su vez, Abogados y Odontólogos B no se sacaron ventaja e igualaron 0 a 0.
En esta oportunidad quedaron libres los muchachos de Odontólogos.