Las personas bajo investigación son de una misma familia. En un procedimiento en otro domicilio se incautaron armas.

Una mujer de 36 años fue rescatada ayer en un allanamiento que realizó la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal de Rosario en Montevideo al 100, en barrio Martin. Según el trabajo de fiscales federales locales, la víctima estaba esclavizada por una familia desde sus 14 años, para quien hacía tareas domésticas y estaba al cuidado de personas adultas sin paga alguna.

De acuerdo a los datos recolectados por Rosario3, la mujer fue traída desde Corrientes. Se preservan detalles para no revictimizar a la persona que, según contó la cronista Almudena Munera en De 12 a 14 (El Tres), desconocía cuáles eran sus derechos, lo que ilustra su estado de vulnerabilidad.

Otro de los procedimientos fue hecho en otra casa de los sospechosos radicada en Pueblo Esther, donde se secuestró un rifle y un revólver. Los dos operativos fueron autorizados por el juez de Garantías Román Lanzón.

El detenido Enrique S. quedó a disposición de los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, Soledad García, María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, quienes coordinaron el trabajo con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo.