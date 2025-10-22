Detienen a un boxeador con drogas en Valle Viejo

Tras una ardua y minuciosa tarea investigativa, bajo las directivas del Juzgado Federal, personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializó un allanamiento en un domicilio del barrio 40 viviendas, de la localidad de Polcos, Dpto. Valle Viejo.

En el lugar, los policías secuestraron envoltorios con sustancias, que al ser sometidas a la prueba de campo correspondiente determinaron que se trataba de cocaína y marihuana, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que 1 balanza digital, 176 comprimidos de Clonazepam y Alplax, 3 armas de fuego; una Bersa Thunder, una Ballester Molina y un revólver, 46 cartuchos calibres 11.45, 9, 38 special y 32 mm. $ 4.194.600 en efectivo, 18 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos y 2 motocicletas; una Honda Tornado 250 cc., y una Yamaha XTZ 125 cc.