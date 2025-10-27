Donald Trump celebró el triunfo de Javier Milei: “El pueblo justificó nuestra confianza en él”

Home Nacionales Donald Trump celebró el triunfo de Javier Milei: “El pueblo justificó nuestra...
Donald Trump felicitó públicamente a Javier Milei por lo que calificó como una “aplastante victoria” electoral en las elecciones legislativas de 2025.
Desde Asia, donde realiza una gira con paradas en Malasia y Japón, el presidente de Estados Unidos utilizó su cuenta de Truth Social para enviar un mensaje cargado de elogios y respaldo político.
“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”, escribió el mandatario norteamericano.
El comentario del republicano llegó horas después de que se confirmara el triunfo oficialista en gran parte del país, lo que consolidó la posición del Gobierno frente al Congreso. La reacción de Trump, que mantiene una relación personal con Milei desde antes de su llegada a la Casa Rosada, fue interpretada como un gesto de fortalecimiento del vínculo entre ambas administraciones, que ya trabajan en acuerdos energéticos y financieros.
La publicación de Trump incluyó además una ironía hacia el dirigente Juan Grabois, a quien mencionó al replicar un mensaje del comentarista político Eric Daugherty. “El candidato peronista de izquierda Juan Grabois acaba de decir que las elecciones fueron duras porque el jefe de campaña de Milei se llama Donald Trump. ¡Al parecer, la fiesta de Milei está funcionando bien!”, señaló el republicano, agregando una dosis de humor a la coyuntura política argentina.