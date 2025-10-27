Home Catamarca Emiten alerta amarilla por fuertes tormentas para Catamarca
En las últimas horas se emitió una alerta amarilla por tormentas afectará a varias localidades de Catamarca, con lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Se recomienda extremar los cuidados y seguir las indicaciones de las autoridades.
Entre las localidades y departamentos involucrados se encuentran: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo.y la zona serrana de Pomán.
Según el SMN, el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Se estima que las precipitaciones acumuladas oscilarán entre 25 y 40 mm, pudiendo superarse puntualmente, especialmente en las zonas serranas.