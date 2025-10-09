El Centro de Estudiantes “LILA” de la EPET N°7 celebró el Día del Alumno Solidario con una acción ejemplar

En el marco del Día del Alumno Solidario, celebrado este martes 8 de octubre, uno de los centros de estudiantes más activos y reconocidos de la provincia, el Centro de Estudiantes “LILA” de la EPET N°7, llevó adelante una jornada solidaria con la entrega de donaciones al Hospital Interzonal San Juan Bautista. Los estudiantes fueron recibidos por la Dra. Karina Gramajo, presidenta de la Asociación Cooperadora del HISJB, junto a los miembros de la comisión, quienes agradecieron el gesto y destacaron el compromiso y la organización de los jóvenes. Desde el Centro de Estudiantes LILA expresaron su satisfacción por poder colaborar y afirmaron que este tipo de acciones reflejan los valores que buscan transmitir día a día. “Más allá del gesto, creemos que los jóvenes tenemos la responsabilidad de involucrarnos, de mirar al otro y actuar cuando alguien necesita una mano”, señalaron. Asimismo, remarcaron que, si bien el hospital pertenece al Estado, la solidaridad y el compromiso social también son deberes de cada ciudadano. “Como personas y seres sociales debemos acompañar y aportar; la verdadera transformación comienza cuando pensamos en el otro”, agregaron. La jornada concluyó con un llamado a que más jóvenes e instituciones se sumen a este tipo de iniciativas, demostrando que la empatía y el trabajo en conjunto son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y humana