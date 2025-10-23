Escuelas rurales de Catamarca ya disfrutan de internet satelital

En el marco del Plan de Conectividad Educativa, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología avanzó con la instalación de 300 antenas Starlink en establecimientos educativos rurales de toda la provincia, garantizando acceso a internet de alta velocidad para estudiantes y docentes que habitan en zonas alejadas o de difícil acceso.

Este proyecto tiene como fin reducir la brecha digital y promover la igualdad de oportunidades educativas, asegurando que todas las niñas, niños y jóvenes del interior profundo puedan acceder a herramientas tecnológicas y recursos pedagógicos digitales, sin importar el lugar donde vivan.

Hasta el momento, se han colocado antenas en numerosos establecimientos escolares rurales de los departamentos Belén, Tinogasta, Santa María, Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Capayán, Ancasti, Ambato, La Paz, Santa Rosa, El Alto, Paclín, Pomán, Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo, generando un cambio significativo en la vida escolar y comunitaria.

La llegada de la conectividad satelital Starlink permite fortalecer las prácticas de enseñanza y aprendizaje, impulsar proyectos educativos innovadores, y mejorar los canales de comunicación entre docentes, familias y estudiantes.

Al respecto, el titular de la cartera educativa local, Nicolás Rosales Matienzo manifestó que con cada antena que se instala en cada edificio escolar “Estamos acercando derechos, conectando comunidades y garantizando una educación más justa y con más oportunidades para todos”. En esta línea, resaltó la gestión del gobernador Raúl Jalil para poder llevar adelante este importante plan, que mejorará significativamente las actividades áulicas en las escuelas rurales de Catamarca.