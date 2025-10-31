Este domingo se reanuda la Liga de Barrios con los 8vos de final

Luego de un importante parate por distintas circunstancias, este domingo la Liga de Barrios tendrá continuidad con la realización de los partidos de 8vos de final donde esta en juego una nueva “libertadores”.

Se juegan Octavos de Final de Oro Libertadores, Octavos (vuelta) Sudamericana, Octavos de Final Copa de Plata, Octavos de Final de Copa de Bronce y Octavos de Final Copa Estímulo.

CRUCES OCTAVOS DE FINAL DE ORO LIBERTADORES

Los Divinos fc vs Deportivo 920 fc

Cachafa F.A. vs Combatientes fc

Tienda León Sports vs Los Tremendos fc

Manchester fc vs El Villano fc

22 de Abril fc vs Servicio Penitenciario

La Pichoneta fc vs La Vía fc

Deportivo Caruso vs San Antonio Sur

Del Barrio fc vs El Tomba fc

CRUCES OCTAVOS DE FINAL DE COPA DE PLATA

Amigos de Kily vs Los Traidores fc

Choya Viejo fc vs La Sub 27 fc

Moto Rom vs Deportivo Pakito A

Bandeños fc vs Deportivo Pakito B

Roma fc vs 4.20 fc

8VOS DE FINAL SUDAMERICANA

La Sarmiento fc 0

Talleres S.I 0

L.B. Altos de Choya 1

Los Pibes Villeros 0

Deportivo Polcos 2

22 de Abril fc 1

Deportivo Kirki 1

La 70 fc 1

Servicio Penitenciario 1 (4)

Tigre fc 1 (2)

Mitre fc 2

Ajax fc 2

Borussia D.N 2

Los Piviejos fc 0

Deportivo Calcuta 0

Los N°1 L.B.P. 0

Academia del Norte 2

San Cayetano fc 0

