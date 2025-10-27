Femicidio en Misiones: un oficial asesinó a su expareja y se suicidó

La víctima fue identificada como Daiana Raquel Da Rosa, quien se desempeñaba en la Comisaría de la Mujer. El agresor, Natanael Comes, se disparó tras el femicidio y falleció minutos después en el hospital.

Una oficial de la Policía de Misiones fue asesinada a balazos por su expareja, quien también pertenecía a la misma institución, en un hecho ocurrido en la noche del domingo en la localidad de Comandante Andresito. El femicida se disparó instantes después del ataque.

La víctima fue identificada como la Oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa, quien se desempeñaba en la Comisaría de la Mujer de Comandante Andresito. El autor del femicidio fue su expareja, el Oficial Ayudante Natanael Comes, quien pertenecía a la comisaría jurisdiccional de la misma localidad.

De acuerdo con fuentes policiales, tras cometer el ataque, Comes se efectuó un disparo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero falleció minutos después a causa de la gravedad de la herida.

El hecho se registró alrededor de las 21:45 horas del domingo, en el domicilio de la oficial Da Rosa, ubicado en el barrio 80 Viviendas de Comandante Andresito.

Según las primeras informaciones, vecinos del lugar llamaron al Centro Integral de Operaciones (CIO 911) al escuchar gritos y pedidos de auxilio provenientes de la vivienda. Inmediatamente, una comisión policial acudió al sitio.

Al arribar, los efectivos fueron recibidos con disparos de arma de fuego efectuados por el oficial Comes, quien se encontraba dentro del inmueble. Luego de ingresar, los agentes hallaron a la mujer sin vida, con heridas de bala en el torso y el cuello.

Fuentes de la investigación confirmaron que Daiana Da Rosa y Natanael Comes habían mantenido una relación de concubinato, la cual había finalizado meses atrás. Hasta el momento, no se registraban denuncias previas por violencia de género ni medidas judiciales vigentes relacionadas con el vínculo entre ambos.

Los investigadores no descartan que el ataque haya sido premeditado, dado que Comes habría ingresado al domicilio armado y con conocimiento de que su expareja se encontraba en el lugar.

Por disposición de la Jefatura de Policía de Misiones, la Unidad Regional V quedó a cargo de la investigación, con la intervención de peritos de la Policía Científica y la supervisión del Juzgado de Instrucción en turno.

En el lugar se realizaron pericias balísticas, toma de muestras y relevamiento fotográfico para determinar la secuencia exacta de los hechos y el tipo de arma utilizada. El cuerpo de la oficial Da Rosa fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

El crimen generó consternación tanto en el ámbito policial como en la comunidad de Comandante Andresito, donde la víctima era reconocida por su compromiso con la atención a mujeres en situación de violencia.