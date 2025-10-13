La Capital cerró la sexta fecha del Clausura con empates

Con dos igualdades, la Liga Catamarqueña de Fútbol le bajó ayer el telón a la 6ta fecha del Clausura que tuvo lugar en el estadio “Malvinas Argentinas”.
A primera hora, por la zona 2, Vélez y Villa Cubas igualaron 1-1 en duelo de escolta y puntero. Mateo Dávila Delgado abrió la cuenta para el “León” a los 5’ y empató Mario Córdoba a los 36’ de tiro libre.
Y en el cierre, por la zona 3, San Lorenzo e Independiente de Capital repartieron puntos al empatar 0-0. El negro de la primero de mayo fue mas, le falto la definición, Lautaro Palavecino quien había ingresado en el complemento, desperdicio una de las mas clara oportunidades, quedándole luego de un rebote entre Massa Tomassi y el arquero Córdoba, que se vio atorado por el centro delantero, ese rebote lo capitalizo Palavecino que quiso ingresar al arco con pelota dominada le pico mal en los últimos metros y se le fue junto al palo izquierdo y a fuera.
Posiciones
Zona 1: Tesorieri (12-1) 15 puntos; Policial (16-2) () 12; Liberal Argentino (6-5) 8; Sarmiento (3-3) () 7; Chacarita (3-12) 4; Valle Chico (3-10) 3; y FIEL (4-14) 0.
(*) Cotejo suspendido a los 65’. Ganaba Policial 3-1.
Zona 2: Villa Cubas (18-3) 14 puntos; Vélez (12-4) 12; Estudiantes (15-8) 10; Inter del Norte (7-9) y Salta Central (7-17) 7; y La Banda CF (4-22) 0.
Zona 3: San Lorenzo (13-4) 14 puntos; Defensores del Norte (10-5) e Independiente de la Capital (7-2) 11; Juventud Unida (4-7) 7; El Auténtico (8-19) 4; y Parque Daza (7-12) 3.
Zona 4: Rivadavia (13-7) 13 puntos; Independiente de Huillapima (9-6) 11; La Estación (8-7) y Ferro (11-6) () 10; San Martín (7-6) () 5; y San Isidro (2-18) 0. (*) Cotejo suspendido en el entretiempo cuando iba 0-0.
Fuente; Chasqui Digital