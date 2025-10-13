Un inexpresivo River cayó por 1-0 frente a Sarmiento

Por el Clausura de la liga profesional

Iván Morales Bravo marcó el único gol, mientras que un tanto de Borja fue anulado por offside mediante el VAR. En una muy floja actuación, River Plate cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en partido por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. A los 30 minutos, “El Verdolaga» abrió el marcador del estadio Monumental. Iván Morales Bravo aprovechó un rebote dentro del área chica, pasó la pelota por debajo de las piernas de Franco Armani y terminó en el fondo de la red. En los instantes finales, el “Millonario” realizó un gran esfuerzo en el aspecto ofensivo y generó diversas oportunidades claras de conversión. Pero, las impresiciones en las definiciones lo condenaron en su propia cancha. Hubo un gol de Miguel Borja, que fue anulado por offside tras ser revisado por el VAR. Con este resultado, el equipo liderado por Marcelo Gallardo se queda con el quinto lugar del Grupo B.