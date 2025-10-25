Liga Interprofesional: El clausura de la Maxi puso 2da

El pasado miércoles se jugó la 2da fecha del clausura de la Liga Interprofesional ADCPUC, donde de a poco se empiezan a acomodar los equipos que aspiran a la clasificación del petit torneo.
En este último torneo del año, se juega con dos zonas de cinco equipos, con un interzonal, clasificado a los 4tos de final los cuatro primeros equipos de cada zona.
En cancha de Odontólogos, Club Médicos derrotó por 2 a 1 al vigente Campeón Profes Secundarios, en un gran partido, donde los docentes arrancaron ganando el duelo con el gol de Franco Ortiz, pero en el segundo tiempo los “galenos” despertaron y lo dieron vuelta con dos anotaciones de Maximiliano Vergara.
En el segundo turno, Same le ganó a Arqui-adefca por 3 a 2 en otro duelo caliente que le permitió acomodarse en la tabla de Posiciones.
En el predio de Contadores, Adefca Fusión dio el golpe y le ganó por la mínima diferencia a Abogados Club, con gol de Lucas Alanís.
Por último, Profesores Universitarios se despacho contra el local Contadores y lo derrotó por 2 a 0 con los goles de Exequiel Romero y Daniel Vega.