Mujer detenida por intentar incendiar una vivienda
Alertados por un llamado telefónico, efectivos de la Comisaría Décima llegaron hasta el Pasaje Cristo Rey S/N°, a raíz de un incendio, que habría sido provocado por una mujer.
En el lugar, los policías constataron que el foco ígneo se habría originado en una de las habitaciones de la vivienda, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de Bomberos de la Policía quienes luego de realizar trabajos de su especialidad, lograron sofocar las llamas que causaron daños materiales parciales.
Cabe hacer mención, que los uniformados aprehendieron a una mujer de apellido Cardozo (35), quien fue sindicada por la propietaria del inmueble, una joven de 27 años de edad, como la presunta autora del hecho, en virtud de lo cual fue trasladada y alojada en la Comisaría de la Mujer a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, mientras que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2.