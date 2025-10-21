Piden al Gobierno de Milei que informe sobre el estado de la Ruta Nacional 157

El diputado nacional por Catamarca, Sebastián Nóblega, presentó el proyecto para que el Ejecutivo nacional brinde detalles sobre el estado actual de la calzada en los tramos del Este catamarqueño.

El proyecto, que cuenta con el acompañamiento de sus pares, Silvana Ginocchio, Dante Lopez Rodriguez y Fernanda Ávila, busca conocer detalles sobre el estado actual de la calzada en los tramos que atraviesan las localidades del Este catamarqueño.

El pedido contempla información técnica de los organismos nacionales, de los trabajos realizados; sobre la transitabilidad, seguridad vial y mantenimiento de la mencionada traza. Además que se indique fechas de los últimos trabajos de conservación, repavimentación o mejoras efectuadas sobre la ruta y las obras planificadas, en ejecución o previstas para el año 2025 en dichos tramos.

La iniciativa tiene como objetivo relevar datos precisos sobre el estado de la ruta y las acciones realizadas, así como también conocer sobre los recursos presupuestarios destinados o que se prevén destinar a la Ruta Nacional N°157 durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

El legislador nacional expresó su preocupación por el desfinanciamiento y recorte de Vialidad Nacional y recordó que éste es un pedido de los intendentes del Este.

“Durante una reunión mantenida con el gobernador Raúl Jalil, los jefes comunales de Recreo, Icaño, Tapso, El Alto y Frías solicitaron su intervención ante las autoridades nacionales a fin de gestionar las obras necesarias que permitan recuperar la transitabilidad y seguridad de la ruta, sin dudas este es un reclamo genuino de los intendentes que palpan día a día la ausencia del estado nacional”.

Por último, Nóblega, sostuvo “la paralización de la obra pública, el abandono del rol del estado, es realmente preocupante y genera un enorme perjuicio para las comunidades productivas, turísticas y sobre todo un retroceso en seguridad vial”.