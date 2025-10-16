Home Catamarca Presencia de Hacemos Renacer Catamarca en el acto nacional de Ciudadanos Unidos
Los candidatos de Hacemos Renacer Catamarca, Víctor Quinteros y Juan Nóblega, participaron este fin de semana del acto nacional del frente Ciudadanos Unidos, realizado en el estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires.
El encuentro fue encabezado por los principales candidatos del espacio, Martín Lousteau y Graciela Ocaña, junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes) y Juan Schiaretti, reconocido por su papel decisivo en la consolidación de esta alternativa federal.
La participación de los candidatos catamarqueños reafirma el vínculo político y programático de Hacemos Renacer Catamarca con este proyecto que busca construir una Argentina productiva, equitativa y con desarrollo en todas las provincias.
En Catamarca, el frente que comparte esa referencia nacional se encuentra dividido entre distintos sectores, aunque —como reflejaron las imágenes del acto— la presencia activa y el reconocimiento político correspondieron a los representantes de Hacemos Renacer Catamarca.
“Nuestra alternativa es seria y federal. No se trata de nombres ni de apariciones, sino de estar donde se construye política real. Queremos una Catamarca fuerte, integrada y con voz en este proyecto nacional”, expresó Víctor Quinteros.
Por su parte, Juan Nóblega sostuvo:
“El falso progresismo del kirchnerismo y el fallido plan económico de Milei no representan opciones válidas en esta elección. Por eso creemos decididamente en la visión productiva de nuestro espacio y en el respaldo de la gente a esta alternativa que mira hacia el futuro.”