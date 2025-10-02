Racing y River juegan el partido del año por Copa Argentina

Rosario es sede de uno de los partidos del año en el fútbol argentino. El “Millonario” y la “Academia” chocan en un clásico lleno de morbo. Racing y River se miden este jueves en Rosario, en un clásico especial por los cuartos de final de la Copa Argentina, en busca de avanzar a semifinales donde espera Independiente Rivadavia de Mendoza. El encuentro se juega desde las 18 horas en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de TyC Sports. La “Lepra” mendocina espera en semis de un lado de la llave, mientras que del otro se enfrentan Argentinos Juniors y Belgrano. Se trata de un clásico con muchos condimentos, pero con el foco puesto en el conflicto que significó la salida de Maxi Salas del equipo de Avellaneda para jugar en el conjunto de Núñez donde es una de las piezas claves. Pero no es el único morbo que tendrá el encuentro, ya que en la “Academia” podría sumar minutos el ex Boca, Marcos Rojo. El equipo de Gustavo Costas llega dulce tras la reciente clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. Algo lejos en el Torneo Clausura, quiere aprovechar el mal momento del “Millonario” para sacarlo de competencia y dar un paso al frente en un “gran partido”. La realidad parece completamente diferente por el lado de los dirigidos por Marcelo Gallardo. El conjunto del “Muñeco” atraviesa una crisis, tras la eliminación en la Copa Libertadores y las dos derrotas al hilo en el certamen local, con la última histórica de local ante Deportivo Riestra. Con un equipo todavía en construcción, como dijo Gallardo, River quedó algo obligado a mantenerse en competencia en los dos frentes que le quedan de acá a fin de año, además de buscar demostrar en un partido importante, uno de los déficits del 2025. Formaciones de Racing vs. River por la Copa Argentina Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo oNazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny oSantiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas. River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina. DT: Marcelo Gallardo.