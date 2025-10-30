Raúl Jalil presente entre los gobernadores convocados por Milei para acuerdos políticos

El presidente Javier Milei ya está reunido con los 20 gobernadores y con el Gabinete en Casa Rosada. Entre los temas que debatirán figuran el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma tributaria.

Los primeros gobernadores en llegar fueron los patagónicos: Ignacio Torres, de Chubut, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. Ambos fueron recibidos por Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, para tener una reunión previa por temas propios de sus provincias.

El resto de los mandatarios comenzó a llegar a la sede de Gobierno cerca de las 17, horario estipulado para la reunión principal.

Por parte de los gobernadores están presentes Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Maxmiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Hebe Casado (vice en Mendoza), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca) Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Zulema Reina (vice en Neuquén) y Claudio Poggi (San Luis).

Este jueves, el Presidente decidió que del encuentro participará todo el Gabinete, y no solo los ministros que se encargan de articular el diálogo y los acuerdos con las provincias.

Es por eso que además de Francos, de Lisandro Catalán (ministro del Interior) y Luis Caputo (ministro de Economía) también estarán: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Manuel Adorni, vocero presidencial; Patricia Bullrich, titular de Seguridad; Luis Petri, de Defensa; Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado; Mariano Cúneo Libarona, Justicia; Sandra Pettovello, Capital Humano y Mario Lugones, ministro de Salud.

Luego de la reunión, la Casa Rosada busca una foto en donde solo quedarán afuera Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Los libertarios consideran que son dirigentes con los que no se debe abrir la mesa de debate nacional.