River le ganó a Racing y se metió en las semis de Copa Argentina

El Millonario, con gol de Salas, se impuso por 1 a 0 ante la Academia en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final.

River venció 1-0 a Racing Club en un intenso duelo de cuartos de final de la Copa Argentina, disputado en el Gigante de Arroyito con arbitraje de Hernán Mastrángelo. El gol decisivo lo marcó Maxi Salas, que cumplió con la ley del ex en apenas cinco minutos de juego y fue la figura de la noche.

La previa ya había estado cargada de condimento, ya que el delantero fue señalado como “traidor” por los hinchas de la Academia, quienes le dedicaron cánticos en la tribuna. Sin embargo, el atacante respondió dentro del campo con un derechazo certero que venció la resistencia de Facundo Cambeses.

El primer tiempo fue de ida y vuelta: tras la apertura del marcador, la pelota quedó en poder de Racing, que intentó acercarse con peligro al arco de Franco Armani, aunque sin precisión. Por su parte, River pudo ampliar la ventaja con un par de chances claras de Facundo Colidio, pero el resultado no se movió.

En el complemento, el partido se demoró varios minutos por el encendido de bengalas en la tribuna albiceleste, y luego llegó un episodio clave. El goleador académico, Adrián “Maravilla” Martínez, recibió la segunda amarilla tras una dura infracción sobre Lucas Martínez Quarta y dejó a su equipo con diez jugadores, lo que condicionó cualquier intento de reacción.