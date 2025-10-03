Rusia y Ucrania realizaron un nuevo intercambio de prisioneros tras el pacto de Estambul

Cada parte entregó 185 prisioneros. También liberaron a un grupo de civiles. Todos ellos se encuentran ya en territorio de Bielorrusia.

Las fuerzas de Rusia y Ucrania han vuelto a intercambiar un total de 370 prisioneros de guerra en un canje que se enmarca en el acuerdo alcanzado por las partes durante las conversaciones que tuvieron lugar el pasado mes de julio en la localidad de Estambul, en Turquía.

Así, cada parte entregará a la contraria 185 prisioneros, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado difundido a través de Telegram en el que ha matizado que, además, una veintena de civiles también serán liberados.

Todos ellos se encuentran ya en territorio de Bielorrusia, donde “están recibiendo la asistencia médica y psicológica necesaria de forma previo a su siguiente traslado”, recoge el texto.

“Los prisioneros de guerra y civiles serán enviados posteriormente a Rusia para recibir tratamiento o ser ingresados en centros de rehabilitación en caso de que sea necesario”, ha zanjado.

Ucrania perdió en septiembre a manos de Rusia un 44 % menos de territorio que el mes anterior, según un informe publicado esta semana por la plataforma ucraniana de seguimiento de la guerra DeepState.

El informe de DeepState muestra que Rusia conquistó en septiembre 259 kilómetros cuadrados de nuevo territorio, frente a los 464 tomados en agosto y los 564 con los que se hizo en julio.

Las cifras presentadas por la plataforma confirman la tendencia adelantada días antes por el presidente Volodímir Zelensky, que había informado el lunes de la recuperación en las semanas anteriores por parte de las tropas ucranianas de 174 kilómetros cuadrados que habían sido conquistados por Rusia.

Según explicó Zelensky, Ucrania recuperó ese territorio en los frente de Pokrovsk y Dobropilia, ambos situados en la región oriental de Donetsk.

Esta mejora de la situación para Ucrania de la situación en el frente se produce cuando Kiev espera recibir armamento adicional de EE.UU. que se sume al que ya recibió el mes pasado -en la que había misiles para sistemas Patriot y cohetes para sistemas HIMARS- en el marco del programa de adquisiciones sufragadas por países europeos acordado con la administración del presidente Donald Trump.

En una rueda de prensa celebrada el sábado, Zelensky dijo que su administración está trabajando con la de Trump en la posible firma de un “mega acuerdo” para la compra de más armas sobre las que el presidente ucraniano ya habló con su homólogo estadounidense en la reunión que mantuvieron la semana pasada en Nueva York.

Zelensky también dijo que ambas partes podrían llegar a acuerdos por separado para que EE.UU. transfiera a Ucrania armas de largo alcance.

Según ha declarado el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, Washington se plantea por primera vez desde el comienzo de la guerra autorizar el envío a Ucrania de misiles de precisión Tomahawk, que tienen un alcance de 2.500 kilómetros y pondrían a tiro del Ejército ucraniano numerosos objetivos clave situados en territorio ruso.

Mientras la administración de Trump toma una decisión al respecto, Ucrania sigue reuniendo dinero de sus aliados europeos para proceder lo antes posible a las compras que vaya autorizando Washington y prosigue su campaña de ataques contra refinerías y otras instalaciones energéticas de la Federación Rusa.

Según ha explicado Zelensky, Kiev ya ha juntado unos 2.000 millones de dólares de Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania y Canadá con los que se han pagado los primeros envíos de armas aprobados por Trump.

Ucrania se ha marcado como objetivo movilizar mil millones de dólares adicionales cada mes comenzado por este octubre de países que han mostrado disponibilidad de sumarse al programa como los bálticos, Luxemburgo, Bélgica e Islandia.