“Si hablo, se cae el país”: la amenaza de Fred Machado al gobierno de Javier Milei

El empresario, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, apuntó de nuevo contra José Luis Espert enfatizó: “No tendría que haberme negado”.
Antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde está siendo investigado por narcotráfico, Fred Machado, volvió a hablar sobre su vínculo con José Luis Espert, quien bajó su candidatura a diputado por La Libertad Avanza luego de que se conocieran contratos con el empresario, y advirtió: “Si hablo, se cae el país”.
Sobre esta advertencia, explicó: “A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’”, contó Machado.
Por otro lado, habló de su vínculo con Espert, a quien apoyó durante la campaña electoral de 2019, y aseguró que tiene “bronca y decepción acumulada” y consideró: “No tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó”, cuestionó. El reclamo de Machado surge ya que el diputado no quiso explicar, tras ser consultado en reiteradas oportunidades, cuál era su relación.