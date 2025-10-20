Laguna Blanca lleva adelante un proyecto de cría de truchas “Arco Iris de la Puna”

Home Catamarca Laguna Blanca lleva adelante un proyecto de cría de truchas “Arco Iris...
Durante su visita a la Puna catamarqueña, el gobernador Raúl Jalil recorrió el predio donde se instalan los piletones del proyecto “Arco Iris de la Puna” en la localidad d Laguna Blanca. Estuvo acompañado por el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; la ministra de Trabajo, Verónica Soria, entre otras autoridades.
El proyecto de cría de trucha arcoíris constituye una obra de alto valor productivo, tecnológico y ambiental para la región. Su desarrollo contempla la construcción y puesta en funcionamiento de toda la infraestructura necesaria para el cultivo integral de trucha arcoíris, abarcando cada etapa del proceso: desde la sala de alevinaje, donde se realiza la cría inicial de los ejemplares, hasta la fase de engorde y faena, con un producto final apto para el consumo.
El sistema cuenta con 16 piletones equipados con sopladores que inyectan oxígeno, garantizando las condiciones adecuadas para el crecimiento de los peces. A su vez, todo el complejo funciona mediante energía solar, lo que refuerza su carácter sustentable y su compromiso con la preservación del entorno natural de la Puna catamarqueña.
La iniciativa incluye también la construcción de una sala de faena y una sala de alevinaje, completando una infraestructura moderna, eficiente y adaptada a las condiciones geográficas de la zona. Además de contribuir al abastecimiento local de alimentos, el proyecto apunta a fomentar el turismo y fortalecer el desarrollo económico y social de Laguna Blanca y sus alrededores.