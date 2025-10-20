Home Catamarca Hacemos Renacer Catamarca recorrió Andalgalá en el tramo final de la campaña
Los principales referentes de Hacemos Renacer Catamarca, Víctor Quinteros y Juan Nóblega, visitaron el pasado sábado la ciudad de Andalgalá en el marco del tramo final de la campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre.
La jornada comenzó con una visita a la fábrica de productos Abumalek – Valle de Andalgalá S.A.C.I.F.I.A., una empresa histórica de la Perla del Oeste dedicada a la producción y envasado de alimentos regionales. Los candidatos dialogaron con su titular, Carlos Haddad, sobre la realidad del sector productivo local y la necesidad de fortalecer las economías regionales como motor de desarrollo.
Posteriormente, los dirigentes participaron de un almuerzo y reunión con referentes locales en la vivienda de Raúl Ramírez, junto al equipo de Hacemos Renacer Andalgalá y los candidatos del espacio en el departamento: Mario Lobos, Magalí Aguirre, Emir Haddad, José Marcial, Raúl Ramírez, Cristina Lobos, Ariel Rodríguez, Soledad Ramírez, Denise Desvard, Jonatan Olea, Liliana Vega, José Rasgido, María Pía Ruiz y Lucas Brizuela.
Durante el encuentro se compartieron propuestas y se analizó el cierre de campaña en Andalgalá, en un clima de entusiasmo y compromiso con el proyecto provincial.
Más tarde, la comitiva visitó el Club San Isidro, donde se reunieron con su presidente y la comisión directiva. Los dirigentes se comprometieron a colaborar con el fortalecimiento de las instituciones deportivas barriales, reconociendo su rol social en la comunidad.
La recorrida concluyó en la zona de Huaco, donde fueron recibidos por el productor caprino Miguel Marcial y su familia, quienes compartieron su experiencia en la producción local y las dificultades que enfrentan los pequeños productores del interior.
Desde el espacio destacaron la calidez y hospitalidad de la comunidad de Andalgalá, y remarcaron que el contacto directo con los vecinos y productores “es la mejor forma de conocer las verdaderas necesidades del interior provincial”.
Hacemos Renacer Catamarca, en sintonía con el proyecto federal que impulsa Juan Schiaretti a nivel nacional, promueve una propuesta que busca acercar el Estado al interior, fortalecer la producción local y construir una alternativa basada en el trabajo y el desarrollo.