Tinogasta avanza en su Educación Superior

El intendente Ernesto Andrada, junto al secretario de Educación y Juventudes, Mauro Argañaraz, y el rector del Instituto de Estudios Superiores, Luis Ávila, dejaron inaugurado el primer Espacio Progresar: Módulo de Educación Disruptiva del nivel terciario en aquella ciudad.

El Municipio acondicionó el espacio, aportó materiales e instaló los artefactos necesarios; mientras que el IES sumó tecnología de última generación con computadoras All in One del programa PROGRESAR y un televisor moderno, herramientas que serán de gran utilidad para los estudiantes.

En la inauguración también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Sebastián Moreno, el secretario de Obras Públicas, Dardo Morales, junto a docentes y alumnos, quienes participaron activamente de este importante avance para la institución.

Con este nuevo espacio, los jóvenes de Tinogasta cuentan con un entorno innovador, pensado para acompañar los desafíos de la educación del presente y del futuro.

Desde el Municipio celebramos este paso fundamental, apostando a la educación como motor de desarrollo para toda la provincia.