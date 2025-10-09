Van a juicio los tres imputados por el crimen de Hugo Monje

El fiscal de instrucción N°2, Laureano Palacios, del Distrito Este, concluyó la investigación y envió a juicio una causa en la que se encuentran imputados Emmanuel Alexander Vera, Mayra Janeth Villagra y José Armando Becerra, por el homicidio de Hugo Nicolás Monje, ocurrido en octubre de 2023.

Durante la investigación, se incorporaron pruebas testimoniales, actas de inspección ocular y de procedimiento, pericias diversas y resultados de

ADN, entre otros elementos, que permitieron establecer la participación de los tres acusados en distintos grados.

Con base en las pruebas reunidas, y con el grado de probabilidad exigido en esta instancia el fiscal imputó a los sindicados los siguientes delitos:

-Emmanuel Alexander Vera, por el delito de “homicidio criminis causa en concurso real con robo simple”, en calidad de autor;

-Mayra Janeth Villagra, por “encubrimiento por el aseguramiento del producto o provecho del delito agravado por tener relación con un delito anterior especialmente grave”, en calidad de autora;

José Armando Becerra, por “encubrimiento por receptación agravado por tener relación con un delito anterior especialmente grave”, en calidad de autor.

En base a la investigación, en la madrugada del 30 de octubre de 2023, Emmanuel Alexander Vera ingresó con fines de robo al domicilio de Hugo

Nicolás Monje, ubicado en el barrio Alcira Sur, en la ciudad Capital.

Aprovechando que la puerta principal estaba deteriorada y sin traba de seguridad, Vera entró al inmueble con el propósito de apoderarse

ilegítimamente de dinero y objetos de valor. En el interior, se dirigió hacia la cocina y sustrajo una garrafa de 10 kilogramos de color celeste y una

suma de dinero en efectivo no precisada.

En esas circunstancias, Monje, que se encontraba durmiendo, sorprendió al intruso. Para asegurar el resultado del robo y procurar su impunidad, Vera

lo atacó con un elemento contundente —probablemente una tabla de

madera hallada en el lugar—, aplicándole varios golpes en la cabeza y en los brazos.

Monje quedó gravemente herido en el suelo de la cocina y falleció días después, el 5 de noviembre de 2023, como consecuencia de las lesiones

sufridas.

El informe de autopsia, elaborado por el médico forense del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), determinó como causa de muerte un traumatismo cráneoencefálico grave con fractura frontoparietal derecha e izquierda y fractura de base de cráneo.

Posteriormente, Vera se dio a la fuga y se dirigió al domicilio de su pareja, Mayra Janeth Villagra, en el barrio Santa Marta. Allí le entregó los elementos sustraídos —entre ellos la garrafa— y Villagra, con conocimiento del origen ilícito de los objetos, colaboró consiguiendo un taxi para trasladar

a Vera hasta la vivienda de José Armando Becerra, ubicada en barrio Mejor Hogar.