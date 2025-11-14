Luego de la concreción de las obras en Ruta 47 y 113, en Andalgalá, el Gobierno provincial ya proyecta nuevas intervenciones viales en “La Perla” con el objetivo de mejorar la conectividad, la seguridad y descongestionar el tránsito pesado en la ciudad.

En este contexto, el gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión con el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, y el senador departamental Horacio Gutiérrez, con el objetivo de definir y firmar convenios para la ejecución de obras claves. Del encuentro también participó el director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo.

Uno de los proyectos más importantes a ejecutar es el bypass de 11 kilómetros que permitirá descentralizar el ingreso al casco urbano de Andalgalá, aliviando el tránsito pesado que actualmente atraviesa la ciudad. Esta nueva vía conectará la Ruta 46 -a la altura del ingreso al departamento- con la misma traza de la RPN°46 camino a Belén, generando una circulación más ágil y segura.

Asimismo, se avanzó con convenios para los proyectos de obra de pavimentación de seis kilómetros de la Ruta 212, en el acceso a Villa Vil, una obra esperada por los vecinos que mejorará la conectividad del norte andalgalense, y la construcción de un puente en la jurisdicción de Choya.

Otro de los acuerdos alcanzados fue la continuidad del Plan Provincial de Asfaltado Urbano, que ya se ejecuta en distintas localidades del interior y que, en el caso de Andalgalá, permitirá avanzar con la pavimentación de nuevas arterias dentro del ejido municipal.