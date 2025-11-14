Este viernes 14 de noviembre, La Casa de la Puna abrirá sus puertas para celebrar las Bodas de Plata del folclorista catamarqueño Cololo Macedo.

A partir de las 22 hs. comenzará la velada musical que congregará a numerosos exponentes del folklore local como Fede Miranda, Itatí y con una visita nacional: el grupo Esquejes de la provincia de Córdoba.

Además, se sumarán al “convite” artístico Marcelo Maldonado, Luis Castro, René Cardozo, Gonzalo Quinteros, Rafa Toledo, Sergio Romero, entre otros músicos y cantores catamarqueños que formaron parte de trabajos discográficos y proyectos musicales junto a Cololo.

También habrá comidas regionales, vinos catamarqueños y cerveza artesanal para disfrutar de una velada a puro folklore.

El derecho de espectáculo costará 8 mil pesos y para realizar reservas se pueden comunicar al teléfono 383 4525328.