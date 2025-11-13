Dos detenidos por narcomenudeo en Valle Viejo

Efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía materializaron un allanamiento en una vivienda de la calle Tristán Lobo S/N°, de San Isidro, Valle Viejo.

En el inmueble, los policías incautaron envoltorios de plástico conteniendo marihuana y cocaína, que quedaron en calidad de secuestro al igual que un blíster con siete comprimidos de Midazolam de 15 mg, un revólver calibre .22, trece cartuchos del mismo calibre, una balanza tipo gramera y dos teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.