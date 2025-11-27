Gerardo Martínez admitió que negocia con Santiago Caputo la reforma laboral

El gobierno de Javier Milei presentará en los próximos días el proyecto de reforma laboral que espera poder debatir en el Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre.
El representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Consejo de Mayo y secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, adelantó que “no está de acuerdo” con el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, pero reconoció que negocia los detalles de la iniciativa, que todavía no se conocen, con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Así lo aseguró Martínez ante los medios acreditados en Casa Rosada luego de la última reunión del Consejo de Mayo.
Así planteado el escenario ya se prácticamente por descontado de que la presentación oficial del proyecto final de Reforma Laboral del gobierno libertario se realizará finalmente sin acuerdo total de todos los actores que integran la mesa de negociación.
Fuente: Minuto 1