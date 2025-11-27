Salud impulsa el Circuito Azul para atención masculina

El Ministerio de Salud de Catamarca continúa promoviendo acciones destinadas al cuidado y la prevención, incorporando estrategias específicas que acompañan las necesidades de la población masculina y fomenten controles periódicos para la detección temprana de enfermedades prevalentes.

En este sentido, en el Hospital Interzonal San Juan Bautista, funciona el “Circuito Azul”, un dispositivo integral orientado a facilitar el acceso al diagnóstico y la consulta médica especializada en salud masculina a partir de los 45 años.

El mismo está compuesto por una instancia diagnóstica inicial y una etapa médica posterior, ambas organizadas para agilizar la atención y favorecer la continuidad del seguimiento.

En una primera etapa se realizan estudios de laboratorio y ecografías, los días jueves por la mañana y los pacientes podrán solicitar turno de forma espontánea o programado en admisión, de 07:00 a 12:00, en el box 6 del hospital; además se puede solicitar turno a través de la línea de WhatsApp al 383 4217045, exclusiva para pacientes del interior.

Esta etapa está diseñada para garantizar un acceso rápido al diagnóstico, reconociendo que el control temprano es un factor clave para reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Luego de contar con los estudios iniciales, los pacientes podrán gestionar, por los mismos medios, su turno para la consulta con la especialista en urología, Luciana Dalla Lasta.

Cabe mencionar que el Circuito Azul busca reforzar el hábito del control de salud, incluso en ausencia de síntomas, lo que favorece la detección temprana de patologías permitiendo iniciar tratamientos oportunos y mejorar los resultados clínicos.