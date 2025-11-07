Inició el operativo de evaluación de fluidez lectora en escuelas primarias

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través del Plan Provincial de Alfabetización de la Dirección de Educación Primaria, dio inicio al operativo de evaluación de fluidez lectora en las 56 escuelas primarias que forman parte del programa, donde fueron evaluados más de dos mil estudiantes, alcanzando un 96 % de asistencia.

La evaluación, tiene como propósito medir las capacidades lectoras de los alumnos en palabras reales, pseudo palabras y textos breves, valorando la rapidez, precisión y ritmo esperados para su edad.

“Llevar adelante este proceso resulta fundamental para fortalecer las trayectorias de aprendizaje en los primeros años de escolaridad, ya que permite obtener información clave sobre el nivel de desarrollo de la lectura comprensiva y fluida de los estudiantes” expresó el director de Educación Primaria, León Camji. En esta línea, explicó que a partir de estos datos, las instituciones pueden planificar estrategias pedagógicas específicas que favorezcan el avance en la alfabetización inicial y la mejora continua de la calidad educativa.

Asimismo, el funcionario informó que el operativo se desarrolla de manera articulada con la participación activa de los educadores, quienes disponen de un dispositivo interactivo que permite registrar la lectura en voz alta de los estudiantes. Posteriormente, explicó que las grabaciones son cargadas a una aplicación que posibilita el análisis de los resultados y la medición de los avances.

Desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se destaca y agradece el compromiso de las escuelas, docentes y alumnos que participan con entusiasmo y responsabilidad en esta instancia, que constituye un paso esencial para seguir garantizando el derecho de aprender, leer y comprender con sentido.