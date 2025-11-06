En un partidazo, Independiente Rivadavia venció por penales Argentinos y se quedó con la Copa Argentina 2025

Independiente Rivadavia de Mendoza escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina por primera vez. El conjunto dirigido por Alfredo Berti venció a Argentinos Juniors por penales tras igualar 2-2 en una final cargada de emociones, polémicas y dramatismo en el cierre.

El partido comenzó con el pie derecho para los mendocinos, que golpearon rápido. A los 9 minutos, Álex Arce abrió el marcador tras aprovechar un grosero error del arquero Sergio “Chiquito” Romero, quien calculó mal un centro de Alejo Osella y dejó el arco libre para el cabezazo del paraguayo.