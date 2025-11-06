En un partidazo, Independiente Rivadavia venció por penales Argentinos y se quedó con la Copa Argentina 2025

Home Deportes En un partidazo, Independiente Rivadavia venció por penales Argentinos y se quedó...
Independiente Rivadavia de Mendoza escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina por primera vez. El conjunto dirigido por Alfredo Berti venció a Argentinos Juniors por penales tras igualar 2-2 en una final cargada de emociones, polémicas y dramatismo en el cierre.
El partido comenzó con el pie derecho para los mendocinos, que golpearon rápido. A los 9 minutos, Álex Arce abrió el marcador tras aprovechar un grosero error del arquero Sergio “Chiquito” Romero, quien calculó mal un centro de Alejo Osella y dejó el arco libre para el cabezazo del paraguayo.
El encuentro se tornó aún más intenso cuando, a los 41 minutos del primer tiempo, Franco Amarfil fue expulsado por doble amarilla —una falta sobre Federico Fattori y otra contra Hernán López Muñoz— dejando a la Lepra con diez jugadores. A pesar de la desventaja numérica, el equipo mendocino mostró carácter. En el complemento, Matías Fernández amplió la diferencia a los 17 minutos, tras una tremenda corrida y asistencia de Sebastián Villa, que fue una de las figuras de la final.
Sin embargo, Argentinos Juniors reaccionó rápidamente. Apenas dos minutos después, Alan Lescano descontó y encendió la ilusión del Bicho. En el cierre del partido, cuando el título parecía viajar al interior, Luciano Godoy apareció para marcar el 2-2 agónico y forzar la definición desde el punto penal.
En la tanda decisiva, Independiente Rivadavia fue implacable: convirtió sus cinco remates, mientras que Tomás Molina falló el cuarto disparo para Argentinos Juniors. El colombiano Sebastián Villa, con categoría, selló la serie y desató el festejo de todo Mendoza.