Este viernes, segundo día de la Feria del Libro 2025 será una oportunidad imperdible para reír y reflexionar sobre el humor con el guionista Adrián Lakerman. También para saborear la experiencia del Café Literario. Los amantes de la música y quienes disfrutan del teatro tendrán shows para disfrutar. Las almas poetas propondrán la emoción. Y los curiosos, conocerán nuevos libros atrapantes.

La programación del viernes abrazará a todos los públicos en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 613 y en el Cine Teatro Catamarca, en San Martín 555, en la ciudad Capital.

El guionista, actor y escritor Adrián Lakerman llegará para presentar su más reciente obra “Cómo pisar una cáscara de banana” (Editorial Planeta), un libro que propone un recorrido por los mecanismos del humor y por las formas en que la risa revela, con inteligencia y simpleza, mucho de lo que somos.

Nacido en el barrio de Boedo en 1984, Lakerman es un referente del humor contemporáneo. Guionista de televisión, comediante, podcaster e hincha de River, en 2019 creó “Comedia”, el podcast que marcó el inicio de su camino como investigador y divulgador del humor. Desde entonces desarrolló otros proyectos como “Humor en serio” y “Un mundo maravilloso”, y participó en programas de streaming como “Últimos Cartuchos” y “Gelatina”. Además, cocreó y coprotagoniza la obra teatral “Un barco llamado Loperman” y recientemente inició su carrera como actor en una serie de Netflix.

En su libro, Lakerman analiza el humor desde adentro: con la mirada de quien lo crea y al mismo tiempo lo estudia. El prólogo, firmado por Pedro Saborido, celebra esa doble condición de “perro y veterinario” que caracteriza al autor, y el libro incluye ilustraciones de referentes como Maitena, Rep, Martín Garabal, Liniers, La Cope, Alexis Moyano, Alejandra Lunik y Darío Adanti, entre otros.

La presentación de Lakerman se realizará el viernes a las 20, en la Sala Ezequiel Soria del Cine Teatro Catamarca. La entrada será libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.

Este viernes también inicia a las 19 hs en Octa, el bar de Cata, el Café Literario Norte Natural, con la presencia como poetas invitados de Camila Mermet, Lourdes Avendaño, Vanina Reynoso, Karina Cubas, Estefanía Herrera y Belén Parma en música, y la conducción de Karina Tapia, Victor Aybar y Alejandro Acosta.

Programación – Viernes 7 de noviembre



Escenario CATA

17:00 – Música: Darío Mercado

17:30 – Presentación de Libro: “Sendero de ausencias” de Adriana Flores a/c de Lic. Karina Tapia. Acompaña con música: Yoly Veliz.

18:30 – Música: Pía Lara

19:00 – Presentación de Libro: “Coplas Vidalas Y Canto Ancestral” – UPCN Catamarca

20:00 – Música: Santino Pajón (Guitarra clásica)

20:30 – Música: Rafael Toledo

21:30 – Música: Agustín Isasmendi

Salón OCTA

09:00 – Títeres: “La flor del cocodrilo” a/c de La Casita Teatro

15:00 – Cuenta cuentos: “Me lo contó mi abuela” espectáculo de narración oral a/c de Silvia Pérez

19:00 – Café Literario

21:30 – Conversatorio entre el maestro vinatero Kurt Carrizo (Bodega Llama Negra – Fiambalá) y la escritora Celia Sarquís

Espacio Conversatorio

10:00 – Charla: “Cómo se hacen los libros: de la idea a la biblioteca” a/c de Hygea ediciones

11:00 – Charla: Realizadores de “Wachay” (Teatro) comparten experiencia

16:00 – Presentación de Libro: “El maravilloso mundo de las matemáticas” de Oscar Moreno

17:00 – Presentación de Libro: “Los Altos 1900-1940” del Prof. Ángel Raúl Barros (Los Altos)

18:00 – Presentación de Libro: “Memorias de mi abuelo Federico Guzmán” de Rosa Guzmán (El Peñón)

19:00 – Presentación de Libro: “Seres de Piedra de Miriguaca. Grabados rupestres, cuidados y reproducción de lo común” de Marianela Gamboa (Centro Editor UNCa)

20:00 – Presentación de Libro: “Andar memorias por el Camino de los Santos. Modos de ser, conocer y habitar Andalgalá” de Daniela Fernández (Centro Editor UNCa)

21:00 – Ciclo de Lectura: “El Guadal Poesía” Coordina: Víctor Aybar. Leen: Graciela Pernasetti, Vanina Reinoso, Giovanni Feruglio, Paula Lencina Bustamante. (El Guadal Editora)

CATA Lab

09:00 – Taller de Cómics a/c de Franco Orellana

10:00 – Taller de Animación Stop Motion a/c de Mariana Díaz

15:00 – Taller creativo: “Hacemos Marionetas no Basura” – a/c de Federico Abaca

16:00 – Taller de Collage “Vivan las palabras” – a/c de Dimas Melfi

17:30 – Taller de Fotografía: “Narración y retrato” a/c de Stefanía Correa

19:30 – Taller Cuenta Cuentos: “Mi caja llena de…” de Laura Devetach – a/c de Gabriela Batallán y Marta Tapia

Sum – Sala de Proyecciones

09:00 – Presentación de Antología: Antología de Autores Nóveles – Ciclo Orientado del Colegio Enrique Hood

10:00 – Presentación de Libro: “Tecnología y lenguaje. Conversión y mediación técnica en WhatsApp” de Gustavo Gordillo

11:00 – Institucional: Presentación de la BPV Biblioteca Pública Virtual del Pueblo de Antofagasta de la Sierra a/c de Marcos Escudero

16:00 – Presentación Videojuego: “Los Guardianes de las Coplas: un videojuego para despertar la memoria” – a/c de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos

18:00 – Charla/Taller: “Sin vergüenza, Catamarca” – para público general que quiere animarse a salir en cámara – a/c de Lucía Acosta

19:00 – Presentación de Libro: “Setiembre del 55. La hora de la revancha del antiperonismo catamarqueño” de Jorge Alberto Perea (Editorial El Trébol)

20:00 – Presentación de Libro: “La vida es una camorra” de Florencia Agüero (La Rioja). Plano Editorial

21:00 – Presentación de Libro: “Amores Inconclusos” de Celeste Martínez. Portada e ilustraciones realizadas por la artista catamarqueña Marcela Barrionuevo. Potencia Editora (Córdoba)

Sala Ezequiel Soria – Cine Teatro Catamarca

10:00 – Teatro: “Felipe, el Quijote de los Andes” a/c del Grupo Tramas

11:00 – Presentación Libro y Revista: Colegio Quintana

16:00 – Teatro: “Felipe, el Quijote de los Andes” a/c Grupo Tramas

20:00 – Autor Nacional: Adrián Lakerman. “Cómo pisar una cáscara de banana”. Un recorrido por los mecanismos del humor.